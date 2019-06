Trauung in Venedig Barbara Meier hat geheiratet

Model Barbara Meier (32) hat dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (43) in Venedig das Jawort gegeben, wie unter anderem "Bild am Sonntag" berichtet. Am Samstagnachmittag sei die 32-Jährige in einem bodenlangen weißen Brautkleid mit meterlanger Schleppe vor den Traualtar getreten, schreibt das Blatt. Unter den Gästen sollen sich demnach auch Stars wie Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") oder Heiner Lauterbach (66) mit Ehefrau Viktoria (46) befunden haben.