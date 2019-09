Trauung in Kalifornien Melissa Benoist und Chris Wood: "Supergirl"-Co-Stars haben geheiratet

Melissa Benoist (30, "Glee") und Chris Wood (31, "Vampire Diaries") haben am Wochenende geheiratet, wie zuerst das US-Promi-Portal "E! News" berichtete. Die beiden Schauspieler, die sich am Set der Serie "Supergirl" des US-Senders The CW kennengelernt hatten, feierten am Sonntag im engsten Familien- und Freundeskreis in Ojai, Kalifornien.