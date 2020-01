Trauriges Geständnis Alkohol und Drogen hätten Jessica Simpson fast das Leben gekostet

Sexueller Missbrauch in der Kindheit

Die Ursache ihrer Probleme führt Simpson auf eine traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit zurück. Im Alter von sechs Jahren sei sie sexuell missbraucht worden, schreibt die 39-Jährige in ihrem Buch. Damals habe sie sich mit der Tochter eines Freundes ihrer Eltern ein Bett geteilt. "Es begann mit einem Kitzeln am Rücken und entwickelte sich zu etwas sehr Unangenehmem." Jahre später habe sie ihren Eltern bei einem Ausflug davon erzählt, doch wirklich darüber gesprochen habe die Familie nie. "Mein Vater starrte auf die Straße und schwieg", so die Sängerin.