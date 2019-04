Traurige Worte auf Instagram Lil Xan: Seine Verlobte hat das Baby verloren

Annie Smith, die Verlobte von Rapper Lil Xan (22, "Colour Blind"), hat ihr ungeborenes Baby verloren. Auf Instagram spricht sie über den traurigen Verlust und richtet rührende Worte an ihr verstorbenes Kind. Zu mehreren Videos, die Smith gemeinsam mit Lil Xan zeigen, schreibt sie, sie habe das Kind vom ersten Moment an ins Herz geschlossen und von Tag zu Tag mehr geliebt. "Ich wusste nicht, dass man so für einen Menschen fühlen kann."