Zur Kino-Premiere von "Peter Hase" erschien Jessica Schwarz mit ihrem Partner, dem Kamermann Markus Selikovsky, und seinen beiden Töchtern. War der Instagram-Post im vergangenen Herbst eine bewusste Entscheidung?. Jessica Schwarz zu Bild: "Das ist einfach aus dem Moment heraus passiert und ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen. In dem Moment habe ich das so gefühlt. Vielleicht war das erst mal ein wenig naiv, dann bin ich aber auch berührt, was für ein großartiges Feedback daraufhin zurückkam."