Traurige Gewissheit Vermisster WWE-Star Shad Gaspard ist tot

Im Fall des seit Sonntag vermissten Ex-Wrestlers Shad Gaspard (1981-2020) herrscht nun traurige Gewissheit. Der einstige WWE-Star ist tot. Wie die Polizeibehörde von Los Angeles auf ihrer Website bestätigt, wurde der Körper des Vermissten am Mittwochmorgen am Venice Beach, Kalifornien, von Spaziergängern entdeckt. "Der Verstorbene wurde als Shad Gaspard identifiziert", heißt es in dem offiziellen Bericht. Gaspard wurde nur 39 Jahre alt.