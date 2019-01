Traurige Gerüchte um die Schauspielerin Brie Larson: Hat sie sich von ihrem Verlobten getrennt?

Bald schon steht die Schauspielerin wieder wegen ihrer Arbeit im Rampenlicht: Am 7. März erscheint mit Brie Larson in der Hauptrolle der erste große Superhelden-Kracher des Jahres in Deutschland: "Captain Marvel". Die Oscar-Gewinnerin hat darin unter anderem Verstärkung von Samuel L. Jackson, Jude Law und Ben Mendelsohn.