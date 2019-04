Traurige Diagnose Frank Elstner ist an Parkinson erkrankt

Der beliebte TV-Moderator Frank Elstner (77) ist an Parkinson erkrankt. Das bestätigte Elstner jetzt in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe demnach vor fünf Jahren erstmals Symptome der Nervenkrankheit bei sich bemerkt. "Als ich ein Wasserglas nahm, zitterte ich", sagte Elstner. Die Diagnose habe er dann vor drei Jahren bekommen. Nur seiner Familie und seinem besten Freund habe er bisher von dem Leiden erzählt. Bislang leide er noch nicht an Gedächtnisschwächen oder Schluckbeschwerden, zwei häufigen Symptomen der Krankheit.