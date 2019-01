Xia Boyu - Eine Herausforderung des Schicksals

1975 verlor Xia Boyu beide Füße, als er während eines Sturms in großer Höhenlage einem in Not geratenen Kollegen seinen Schlafsack überließ. Nun schaffte es der mittlerweile 69-Jährige als zweiter doppelt beinamputierter Bergsteiger überhaupt, den Mount Everest zu erklimmen – und als erster von nepalesischer Seite aus.

Siya Kolisi - Die vereinte Regenbogennation

Kolisi schrieb im Juni 2018 Geschichte, als er bei einem Test-Match gegen England im Ellis-Park-Stadion als erster schwarzer Kapitän die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft, die "Springboks", aufs Feld führte.

Gilberto Martínez - Im Gedenken zur WM

Martínez wollte vergangenen Sommer gemeinsam mit seiner Familie zur Fußball-WM nach Russland reisen, um sein Heimatland Mexiko anzufeuern. Seine Frau und seine Kinder kamen allerdings vor dem Turnier bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Auf Anraten seines Therapeuten beschloss er, als Teil des Trauerprozesses dennoch nach Russland zu fahren. Die Reise brachte ihm neue Freunde und Bewunderung aus aller Welt ein.

Edward Mills - Das ist für dich, Mama

Als seine Mutter unheilbar an Krebs erkrankte, beschloss der junge Edward Mills, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln. Er erklomm als jüngster Mensch überhaupt den Old Man of Hoy, einen 137 Meter hohen Brandungspfeiler vor der Küste der britischen Orkney-Inseln. Dabei sammelte er rund 39.000 Euro – ein würdiger Tribut an seine verstorbene Mutter.

Patrick Taylor - Der unspielbare Ball

"Test Match Special" von BBC Radio gilt als eine Kultsendung in der Cricketwelt. Als Patrick Taylors Cricket-begeisterter Vater verstarb, wusste er genau, was er tun wollte. Taylors bewegender Nachruf voller Anspielungen an den Cricketsport wurde live von Kommentator Jonathan Agnew vorgelesen und berührte die Herzen von Sportfans aus aller Welt.

Peter Thompson - Ein läuferischer Kraftakt

Thompson lief die gesamte Strecke der Tour de France und legte dabei in 68 Tagen 3.351 Kilometer zurück. Er traf drei Tage vor dem Hauptfeld der Tour de France auf der Champs-Élysées in Paris ein. Seine unglaubliche Leistung wurde durch die Spenden, die er dabei sammelte, weiter versüßt: Der Brite konnte insgesamt knapp 22.500 Euro für die Initiative "Marathons for the Mind" aufbringen, die das Bewusstsein für psychische Probleme schärfen soll.

Paul Guest und Edwin Vermetten - Mitstreiter auf dem Feld

Ein Doppel im Rollstuhltennis wurde zum Inbegriff dessen, wofür die Invictus Games stehen. Als ein vorbeifliegender Hubschrauber die Posttraumatische Belastungsstörung von Paul Guest auslöste, sprach – und sang – ihm sein Doppelpartner gut zu. Die etwas ungewöhnliche Liederwahl von "Lass jetzt los" – im englischen Original "Let It Go" – aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin" half Guest, sich wieder zu fangen, und die beiden gewannen anschließend ihr Spiel.