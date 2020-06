Der Rentner aus dem Landkreis München ging am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau in den See, nach einigen Minuten kehrte er jedoch wieder um. Als seine Frau wenig später zum Badeplatz zurückkam, war der 81-Jährige nicht da. Gegen 16 Uhr wurde deswegen ein Großaufgebot von Rettungskräften an den See gerufen.