Traumpaar der Serie "Riverdale" Cole Sprouse und Lili Reinhart sollen sich getrennt haben

Abstand auf der Comic-Con?

Am Samstag sollen sich Reinhart und Sprouse laut dem "People"-Magazin auf einer Comic-Con-Party in San Diego voneinander ferngehalten haben. Reinhart soll den Abend mit ihren Co-Stars Camila Mendes (25) und Madelaine Petsch (24) verbracht haben. Am Sonntag saßen Sprouse und Reinhart bei dem "Riverdale"-Panel auf der Comic-Con jedoch nebeneinander. Reinhart scherzte auf Instagram über das Panel. "Bitte setzt mich nie wieder zwischen diese beiden", schrieb sie zu einem Foto, das sie mit Sprouse und KJ Apa (22) zeigt.