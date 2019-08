Zugspitzbahn sucht Hausmeister

Die Aufgaben umfassen die selbstständige, handwerkliche Wartung der Einrichtungen der Zugspitzbahn, einschließlich der Gipfelterrasse. Zusätzlich beinhaltet dieser Job auf knapp 3000 Metern Unterstützungs- und Instandsetzungsarbeiten des Seilbahn- und Tourismusbetriebes, inklusive Gästeservice im Gipfelgebäude. In erster Linie wird laut Lothes also "ein/e Allrounder-Handwerker/in" gesucht, der oder die sich auch an einem herzlichen Umgang mit Gästen aus aller Welt erfreuen kann.