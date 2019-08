Traumhochzeit in Hessen Sarah Harrison hat noch einmal geheiratet

Zwar sind Sarah (28) und Dominic Harrison bereits seit 2017 offiziell miteinander verheiratet, am Dienstag holten sie aber endlich ihre ganz eigene Traumzeremonie nach. Auf dem Hohen Darsberg, einer exklusiven Eventlocation in Hessen, feierten die beiden mit Familie und Freunden schon seit Montagabend, bevor sie sich am Dienstag noch einmal das Jawort gaben.