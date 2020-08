Traumgewicht bis Ende des Jahres? Foto im hautengen Kleid: Rebel Wilson zieht Abnehmplan-Zwischenbilanz

"8 Kilogramm brauche ich noch zu meinem Ziel - Ich hoffe, ich erreiche es am Ende des Jahres." Bereits im Mai dieses Jahres hatte die Schauspielerin verraten, dass ihr Traumgewicht bei 75 kg liegt. Zu dem neuesten Posting veröffentlichte die Schauspielerin einen weiteren Fotobeweis für ihren Abnehmerfolg: In einem blauen, hautengen Wickelkleid von Alex Evenings posiert sie für die Kamera. Ihren Look machte sie mit einem glamourösen Make-up und ihren leicht gewellten Haaren perfekt.