Traumfrauen, Next, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, Komödie

Kati (Jessica Schwarz) hat ihren Traummann (Felix Klare) schon seit fünf Jahren zu Hause: attraktiv, treu und als Arzt erfolgreich. Leider verbringt der inzwischen so viel Zeit im Krankenhaus, dass sich Kati zu oft alleine fühlt. Als sie den gutaussehenden, charmanten Künstler Mathias (Christoph Letkowski) kennenlernt, schlägt es bei ihr ein. Ohne ihrem Mann das Herz zu brechen, ist jedoch leider kein Neuanfang möglich. Kurz bevor ihre letzten Hemmungen fallen, mischt das Schicksal die Karten neu: Nach einem Autounfall wacht Kati in der Vergangenheit auf - genau an jenem Tag vor fünf Jahren, an dem sie Felix durch einen Zufall kennenlernt.