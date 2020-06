Traumatische Erfahrung Anna Kendrick vergleicht "Twilight"-Dreharbeiten mit Geiselnahme

Anna Kendrick (34) feierte ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin 2008 mit ihrer Rolle der Jessica Stanley in der "Twilight"-Saga. Zwölf Jahre später erinnert sie sich mit gemischten Gefühlen an die Dreharbeiten zum ersten Film zurück. In einem Interview mit "Vanity Fair" erzählt sie, sie hätte "am liebsten alle umgebracht".