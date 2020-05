Traumanwesen in Los Angeles Gwen Stefani und Blake Shelton haben gemeinsam ein Haus gekauft

Sängerin Gwen Stefani (50, "Rich Girl") und Kollege Blake Shelton (43, "Hell Right") wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Laut dem Branchenmagazin "Variety" haben sich die beiden ihr erstes gemeinsames Haus gekauft. Das Anwesen soll sich im San Fernando Valley in Los Angeles befinden und stolze 13,2 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 12 Millionen Euro) gekostet haben.