Ismaik: "Der DFB muss sich öffnen und tragfähige Modelle entwickeln"

In der Dritten Liga haben aktuell bereits 13 Klubs Kurzarbeit angemeldet, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sei in jedem Fall gefordert: "Dieser Verband ist so reich und kann jetzt auch seinen Vereinen etwas zurückgeben."