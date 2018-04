Traum-Konstellation perfekt Kovac vs Heynckes: Bayerisches Generationen-Duell im Pokalfinale

"Fans" rasten nach Abpfiff völlig aus



Nach dem Spiel kam es zu unschönen Szenen. Foto: dpa

Am Mittwoch war Kovac erleichtert, das besondere Ziel Finaleinzug erreicht zu haben. Denn nach den heftigen Diskussionen der vergangenen Tage hätte die Stimmung in Frankfurt gegen den Erfolgstrainer im Falle einer Niederlage eine besondere Dynamik annehmen können. So durfte er an seine Kritiker "etwas platzieren. Es war viel los in den letzten Tagen. Was uns der ein oder andere reinsingen wollte, hat aber nicht funktioniert. Wir sind die Eintracht, das hat man heute gesehen."