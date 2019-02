Heroldsberg - Der ökumenische Trauergottesdienst fand am Samstag im mittelfränkischen Heroldsberg statt, der Heimatgemeinde der beiden 16-Jährigen. In seiner Trauerrede sagte der evangelische Pfarrer Thilo Auers, Gott halte die beiden "unendlich sanft in seinen Händen". Es gebe eine Zuversicht, die die Grenzen des Todes sprenge.