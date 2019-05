Trauerfeier in Wien Daniel Brühl und Co. nehmen Abschied von Niki Lauda

Der Stephansdom war bis auf den letzten Platz gefüllt: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit nahmen Familie, Freunde und Fans am Mittwoch in Wien Abschied von Formel-1-Legende Niki Lauda (1949-2019). Rund 500 Ehrengäste und eine kleinere Zahl an Fans nahmen an der Trauerfeier teil. Zahlreiche Promis waren in die österreichische Hauptstadt gereist.