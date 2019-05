Trauerfeier in München Berührender Abschied von Hannelore Elsner

In der Jesuitenkirche St. Michael in der Altstadt von München haben sich am Freitagmittag Verwandte, Freunde und Kollegen von der verstorbenen Hannelore Elsner verabschiedet. Unter den Gästen, die über den schwarzen Teppich in die Kirche schritten, waren ihr Sohn Dominik (38), die Journalistin Katja Eichinger (48) und Schauspieler wie Elmar Wepper (75, "Kirschblüten - Hanami"), Günther Maria Halmer (76, "Das Familienfest") oder Michael Brandner (67, "Der Untergang"), wie unter anderem die "Bild" und der "BR" berichten.