Gewalt im Vollrausch

Nur 103 Stunden nach der Entlassung wurde er wieder verhaftet. Im Vollrausch soll er seiner Frau Mervi mit einem schweren Gegenstand eine blutende Kopfwunde zugefügt haben. Mervi verzichtete auf eine Anzeige, Nykänen kam frei. 2006 wurde er erneut wegen der Misshandlung einer Frau zu einer viermonatigen Strafe verurteilt. 2012 sah es so aus, als ob er sein Leben in den Griff kriegen würde, er hatte Susanna kennen- und liebengelernt. "Jetzt lebe ich ein normales Leben – und das ist der Himmel für mich. Ich bin dem Himmel so nahe", sagte er da der "Welt am Sonntag". Doch die Beziehung scheiterte, Nykänen versuchte wieder, die Leere in sich zu füllen. Mit dem Mittel, zu dem er immer griff, wenn er nicht weiterwusste: Alkohol. Jetzt ist Matti Nykänen tot. Der Mann, der dem Himmel so nahe war, dessen Leben aber Grüße aus der Hölle waren.