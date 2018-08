Trauer um Musikfilm-Star Mit 104 Jahren: Mary Carlisle ist gestorben

Schauspielerin Mary Carlisle (1914-2018), die in den 1930er-Jahren zum Hollywood-Star wurde und in mehreren Filmen mit Bing Crosby (1903-1977) spielte, ist tot. Sie starb am 1. August in Los Angeles im Alter von 104 Jahren. Dort lebte sie in einem Seniorenzentrum für Filmschaffende. Dies bestätigte Carlisles Sohn James Blakeley III. der "Washington Post".