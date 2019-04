Trauer um Model "James Bond"-Star Tania Mallet gestorben

Mallet, die laut "People" von ihrer Cousine Helen Mirren (73) einst als "unglaublich schön und gütig" bezeichnet wurde, machte in den 1950er und 1960er Jahren als Model Karriere. Bekannt ist die Britin aber vor allem als Bond-Girl Tilly Masterson, die 1964 in "James Bond 007 - Goldfinger" neben Sean Connery (88) zu sehen war. Nach dem Ausflug in die Schauspielwelt entschied sich Mallet, in das für sie offenbar lukrativere Model-Business zurückzukehren.