Ihre Kreationen fanden unter der Hollywood-Prominenz großen Anklang, die Kleider wurden etwa von Nicole Kidman (51, "Gefährliche Schönheit") und Sarah Jessica Parker (54, "Sex And The City") getragen. Jagger und Scott waren über ein Jahrzehnt lang zusammen, bis sie 2014 in ihrer New Yorker Wohnung Suizid beging. Nach der Obduktion wurde ihr Leichnam auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles beigesetzt.