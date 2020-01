Trauer um Kobe Bryant Grammy Awards: Billie Eilish ist die große Abräumerin

Überraschend kam ihr Erfolg nicht: Die US-Amerikanerin Billie Eilish (18) ist die große Abräumerin bei den gestrigen Grammy Awards in Los Angeles. Die Sängerin gewann die Kategorien "Album des Jahres", "Bestes Pop-Gesangsalbum" (beides "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), "Newcomerin des Jahres", "Song des Jahres" und "Aufnahme des Jahres" (beides "Bad Guy"). Ihr Bruder und Produzent Finneas konnte zusätzlich die Preise für die "Beste technische Ausführung (nicht klassisch)" und den "Produzenten des Jahres" einheimsen.