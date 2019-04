Trauer um getöteten Rapper Familie und Freunde verabschieden sich von Nipsey Hussle

Am Freitag haben sich Familie und Freunde von Nipsey Hussle (1985-2019), "Racks In The Middle") versammelt, um den verstorbenen Rapper im engsten Kreis zu beerdigen. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People". Unter den Trauernden soll sich auch seine langjährige Liebe Lauren London (34) und ihr gemeinsamer Sohn Kross (2) befunden haben. Der am 31. März getötete Rapper wurde auf dem Forest Lawn Friedhof in Los Angeles beigesetzt.