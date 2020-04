Auch Promis zählten zu den Kunden der gelernten Bäckereifachverkäuferin. Star-Koch Eckard Witzigmann schrieb mal in der "SZ": "Das beste Brot in München gibt es bei der Liesl am Viktualienmarkt. Ihr Schwarzbrot hat eine doppelt gebackene Kruste und ist ganz saftig. Das liebste Stück von einem Laib ist mir – wie man in Bayern sagt – das Scherzl, der Anschnitt eines Brotes."