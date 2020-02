Liebevolle Abschiedsworte

Den medialen Mutmaßungen zum Trotz postete Burton weitere liebevolle Zeilen an seine tote Freundin: "Es bricht mir das Herz. Wir hatten etwas so Besonderes. Ich bin so sprachlos. Es tut so weh. Ich vermisse dich so sehr. Ich weiß, dass du dich bei mir sicher gefühlt hast. Du hast immer gesagt, dass du an nichts anderes denkst, wenn ich bei dir bin, und ich durfte diesmal nicht dabei sein. Ich habe immer wieder gefragt und gefragt", macht Lewis Burton seiner Hilflosigkeit und Trauer öffentlich Luft.