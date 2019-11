Tratschtante aus dem Off Kristen Bell: Wieder Erzählerin im "Gossip Girl"-Reboot

Zumindest ihre Stimme ist wieder dabei: Wie der Branchendienst "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Kristen Bell (39, "Veronica Mars") auch bei der Neuauflage der Serie "Gossip Girl" als Erzählerin zugesagt. "Kristen Bell war immer die Stimme von 'Gossip Girl' und wird es immer sein", bestätigten die Produzenten gegenüber dem Dienst "TVLine". Bereits in der Originalserie, die von 2007-2012 lief, gab sie die allwissende Tratschtante aus dem Off. Nun sind zehn Episoden um die nächste Generation der New Yorker Privatschul-Elite geplant.