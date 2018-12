Südostlink: Jetziger Plan ähnelt dem von 2017

Der ursprünglich vorgestellte Korridorvorschlag von März 2017 entspricht in weiten Teilen demjenigen, der nun angedacht ist. Die Untersuchungen der vergangenen Monate, so schreibt es Tennet in einer Mitteilung zum Südostlink, hätten gezeigt, dass die bisherigen Planungen "bereits auf einer guten Grundlage basierten".