Pinizzotto: Zuletzt nicht in Topform

Wie die AZ erfuhr, wurde Pinizzottos Agent am Samstag über die Entscheidung informiert, der Stürmer selbst befindet sich mit seiner Lebensgefährtin Meaghan, die im August das erste gemeinsame Kind erwartet, bereits in der kanadischen Heimat. Manager Christian Winkler und das EHC-Trainerteam um Don Jackson hatten in den Tagen nach der dritten gewonnenen Meisterschaft in Serie die Spielzeit Revue passieren lassen, sich viele Aufzeichnungen der Spiele in dieser Saison angesehen.