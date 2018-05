Bale: Fürstliches Gehalt bei Real Madrid

Der FC Bayern ist für den Offensivmann eine gute Adresse, wie er selbst sagt. Doch der deutsche Rekordmeister müsste noch ein bisschen was drauflegen, schließlich verdient Bale laut "The Mirror" derzeit rund 750.000 Euro in der Woche. Hochgerechnet - bei einem angedachten Vierjahresvertrag - wären das zusätzliche 155 Millionen Euro an Gehaltskosten. Summa summarum also rund 385 Millionen Euro.