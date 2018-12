Transfer doch schon im Winter? Bericht: Lucas Hernández im Trainingslager des FC Bayern dabei

Hernández spricht über Transfer

Erst kürzlich hat sich Hernández selbst zu einem möglichen Wechsel geäußert: "Ich fühle mich wohl in Madrid und Spanien, wo alle großes Vertrauen in mich setzen. Aber im Fußball gibt es eine Menge Nachfragen und ich werde wie immer die Pros und Contras abwägen, um die bestmögliche Entscheidung für mich, meine Familie und den Rest meiner Karriere zu treffen", sagte der Franzose im Interview mit "Le Figaro". Und weiter: "Es gibt in Europa viele Klubs, die mich zum Träumen bringen – aber ich werde nicht sagen, welche das sind. Mir geht es in Madrid gut, aber wenn ich morgen gehen muss, weil mich ein Projekt interessiert, werde ich darüber nachdenken."