Was tun? Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich Team-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt der Sache annehmen. Der Auftrag der Bayern-Bosse für den 76-Jährigen: Analyse der Verletzung des Chelsea-Flügelflitzers, genaue Einschätzung und Beurteilung des Heilungsverlaufs. Bis Müller-Wohlfahrt in der Angelegenheit grünes Licht, halten die Bayern wohl die Füße still.