TSV 1860 verleiht Simon Seferings

Die Leihe von Simon Seferings (23) hatte der VfR Garching schon am Mittwoch bekannt gegeben, einen Tag später ziehen jetzt auch die Löwen nach. Der Aufstiegsheld und Torschütze im Relegations-Rückspiel wird bis zum Sommer an den Regionalligisten verliehen. Der VfR steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. Auch Seferings kam in dieser Spielzeit unter Trainer Daniel Bierofka nicht zum Einsatz. In vier Spielen für die zweite Mannschaft erzielte er zwei Tore.