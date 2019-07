Transcendence, Dschungelkind, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Hitze ist der Schauspieler Ulrich Tukur gewöhnt, denn er lebt seit Jahren im sonnigen Italien - abwechselnd in Venedig und in der Toskana. Ab August liefert sich der Wiesbadener "Tatort"-Ermittler Murot an der Seite seiner Kollegin Martina Gedeck in der bissigen Kino-Komödie "Und wer nimmt den Hund?" ein leidenschaftliches Beziehungsdrama. Seine Rateduell-Gegenspielerin, die Schauspielerin Caroline Peters, ist die Hitze des Lampenfiebers auf Theaterbühnen gewohnt.