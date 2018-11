München - Am Bahnhofsvorplatz geht am Mittwochabend nichts mehr: Die Polizei hat den Bereich am Bahnhofsvorplatz, wo die Tramlinien verkehren gesperrt. Grund: Ein herrenloser Gegenstand muss untersucht werden. Man müsse solche Funde ernst nehmen, sagt ein Sprecher der Polizei auf AZ-Nachfrage.