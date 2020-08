München - Am Montag ging es für die Spieler des EHC Red Bull München erstmals nach der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Vorsaison aufs Eis, es war der Trainingsauftakt in der Olympiaeishalle für die neue Saison, die am 13. November starten soll. Die Einheit leitete nicht Cheftrainer Don Jackson, der aus privaten Gründen in die USA zurückgekehrt ist und auch in dieser Woche nicht zurückerwartet wird.