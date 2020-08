Trainingsstart am Samstag: Alle EHC-Stars wieder in München

Wie läuft der Trainingsstart? Zuletzt absolvierten die EHC-Cracks bereits Kleingruppentraining und Fitnesstests, um sich langsam an die Belastungen heranzutasten. Nach abschließenden Corona-Tests soll es am Samstag dann endlich zum ersten Mal wieder gemeinsam aufs Eis gehen. Noch allerdings gibt es ein kleines Problem: Die Eisaufbereitung in der alten Halle am Oberwiesenfeld verzögerte sich zuletzt.