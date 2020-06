Training für die Sommerfigur Runter mit den Corona-Kilos: Fünf Überwindungstipps für Sportmuffel

Die Fitnessstudios waren geschlossen und die Chipstüte in greifbarer Nähe: Die Corona-Isolation hat bei vielen ihre Spuren hinterlassen. Der trainierte Bauch ist einem Wohlfühlbäuchlein gewichen und die Motivation für Liegestützen und Co. hat sich seit dem Lockdown nicht mehr gemeldet. Doch nun steht der Sommer vor der Tür und die perfekte Bikinifigur muss her. So schaffen es Sportmuffel von der Couch auf die Trainingsmatte.