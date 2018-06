Training bei ZSKA Moskau DFB-Elf in Russland angekommen: Der Charme von Watutinki

Alle 23 Spieler trainierten mit, auch Özil, der zuletzt wegen einer Knieprellung gefehlt hatte und beim 2:1 im Testspiel gegen Saudi-Arabien geschont wurde. Damit hat für den Weltmeister die finale Vorbereitung auf das erste Spiel am Sonntag gegen Mexiko (17 Uhr, MESZ) rundum positiv begonnen.

Schlichtes Watutinki Hotel Spa Complex statt mondänem Campo Bahia

Am Dienstagmittag hatte der DFB-Tross sein Quartier in Watutinki, dem 11. 000-Einwohner-Örtchen 40 Kilometer südwestlich von Moskau bezogen. Das neu erbaute "Watutinki Hotel Spa Complex", die Wahlheimat der Nationalelf für bestenfalls fünf Wochen, liegt etwas versteckt im 95 Hektar großen Wald. Wenigstens etwas Grün, drumherum farblose Betonklötze, trist, öde. An das Campo Bahia, das tolle Quartier bei der WM 2014, erinnert hier nix.

Die Bleibe dort aufzuschlagen - eine Vernunftentscheidung. Man residiert nicht im Ferienort in Sotschi am Schwarzen Meer wie beim siegreichen Confed-Cup 2017. Nix Palmen, Strand. Kein Meer, kein Baden. Kein subtropisches Klima, sondern Vorstadtatmosphäre. Sinne schärfen für das Wesentliche - so die Intention der Bosse.

Teammanager Oliver Bierhoff: "Kurze Wege bei den täglichen Fahrten zum Training, zum Flughafen und zum Luschniki-Stadion, in dem wir - das wünschen wir uns alle - am liebsten dreimal spielen." Zum Auftaktspiel am Sonntag gegen Mexiko sitzen die DFB-Kicker nur rund eine halbe Stunde im Bus, 35 Kilometer sind's vom Hotel. Beim DFB hofft man, "auch an den letzten beiden entscheidenden und wichtigsten Spielen nicht umziehen und reisen zu müssen".

Im Halbfinale und Finale - der Plan geht gemäß dem Turnierbaum aber nur auf, wenn man Gruppensieger in der Vorrunde wird. Logistik kommt eben vor Romantik. Denn Verknappung der Reisezeit ist das A und O in einem Gastgeberland, das auf zwei Kontinenten liegt und dessen Stadien in vier Zeitzonen. Die Reise hat begonnen.