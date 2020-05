Trainieren mit Abstand Fitnessstudio in Corona-Zeiten: So verhalten Sie sich richtig

Abstand einhalten

Beim Training selbst muss stets ein großes, selbst mitgebrachtes Handtuch untergelegt werden. Ähnlich wie im Gastronomiebereich gilt auch in Fitnessstudios, in geschlossenen Räumen besonders die Abstandsregelung einzuhalten. Kunden sollen den Abstand von 1,5 Meter zueinander wahren. Die Geräte müssen so angeordnet oder abgesperrt werden, dass zwischen zwei Geräten der Abstand mindestens drei Meter beträgt. Aufgrund der hohen Aerosolbelastung bei sportlichen Aktivitäten ist jedes hochintensive Ausdauertraining wie Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining verboten.

Keine Handschuh- und Maskenpflicht

Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, Trainer und Kursleiter dürfen unter Wahrung der Abstandsregelung darauf verzichten. Auch die Kunden sind von einer Masken- oder Handschuhpflicht während des Trainings befreit. Das Trainieren mit Mundschutz wird aber in Nordrhein-Westfalen und Hessen empfohlen. Insbesondere bei längerem Ausdauertraining sollte darauf geachtet werden, dass der Mundschutz eng anliegt, luftdurchlässig ist und gut trocknen kann. Bei einem intensiven Training kann ein Mundschutz bereits nach 30 Minuten durchnässt sein, ein Wechselmundschutz sollte also mitgebracht werden. Zudem sollte beim Betreten des Studios und beim Gang zur Umkleide eine Mund-Nase-Bedeckung in jedem Fall getragen werden.