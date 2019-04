Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Personalien berichtet. Schmidt wird am (heutigen) Dienstag um 18.00 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt und soll am Mittwoch seine erste Trainingseinheit leiten. Am Sonntag muss Augsburg auswärts beim Europa-League-Viertelfinalisten Eintracht Frankfurt antreten.