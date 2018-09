Eine Aussage, die eine 1860-Ikone nicht so stehen lassen wollte: Daniel Bierofka. Der Trainer der Sechzger bestimmt die Geschicke derzeit selbst an der Grünwalder Straße, zumindest auf dem Rasen und an der Seitenlinie. Bei der Größenordnung seines Vereins widerspricht der 39-Jährige dem Oberlöwen. "Es heißt ja schon TSV 1860 München", so Bierofka über seinen Klub, der in der Saison 2016/2017 den bitteren Absturz in die Regionalliga Bayern erleben musste, um im Jahr darauf mit dem Aufstieg in Liga drei die Rückkehr in den Profifußball zu schaffen. (Lesen Sie hier Teil 2 des AZ-Doppelinterviews)