Claus Schromm: "Gelungener Test"

"Das späte Gegentor zum gerechten Endergebnis ärgert uns natürlich. Insgesamt war es aber ein gelungener Test. Wir können jetzt gut in die Länderspielpause gehen", sagte Hachings-Trainer Claus Schromm nach der Partie und fügte an: "Fast alle Spieler haben nochmal 90 Minuten gespielt, keiner hat sich verletzt. Morgen steht noch eine Einheit an, dann haben die Jungs das Wochenende frei."