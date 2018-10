"Es ist ein Lernprozess. Wir sprechen die Fehler intern klar an und ziehen auch Konsequenzen, aber ich werde nie zu hart ins Gericht mit der Mannschaft gehen, solange ich sehe, dass sie alles gibt", meinte Bierofka im Interview mit dem "Merkur": "Was wir reinkriegen müssen, ist die bedingungslose Konsequenz bis zum Schlusspfiff. Da muss man sich die Besten zum Vorbild nehmen: Weltklassemannschaften wie Atlético Madrid. Die verteidigen Spiele ohne jede Nervosität zu Ende. So was beeindruckt mich."