München - Daniel Bierofka muss keinen Verräter in den Reihen des amerikanischen Geheimdienstes CIA enttarnen. Er muss die Welt auch nicht vor einem tödlichen Virus retten, Terroristen unschädlich machen, ein Verbrechersyndikat aufdecken oder eine Atombomben-Detonation verhindern. Und doch befindet sich der Trainer des TSV 1860 – wie Schauspieler Tom Cruise als Agent Ethan Hawke in der Actionfilm-Reihe "Mission Impossible" – auf einer unmöglichen Mission. Er will mit seinen Löwen am 22. Spieltag ein bisher nie Dagewesenes Ereignis schaffen – ein Spitzenteam der Dritten Liga besiegen.