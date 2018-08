"Wir wollen alles in die Waagschale werfen und gewinnen, aber wir treffen auf eine Mannschaft, die schon seit einigen Jahren in der Dritten Liga spielt. Wir sind Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob das Spiel einen Favoriten braucht", erklärte Cheftrainer Daniel Bierofka, der neben den verletzten Nono Koussou und Aaron Berzel auf sämtliche 1860-Profis zurückgreifen kann, am Freitag in der Pressekonferenz.